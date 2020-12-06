أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد أمرا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء ووزراء حكومته، وذلك في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد.