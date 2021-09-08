وفاة وزير الطوارئ الروسي يفغيني زينيتشيف خلال تدريبات اليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الدفاع المدني الروسية وفاة وزير الطوارئ يفغيني زينيتشيف، خلال تدريبات اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان الذي نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية فإن يفغيني زينيتشيف، توفي بشكل مأساوي أثناء أداء واجبه خلال حضوره تدريبات مشتركة بين الإدارات لحماية منطقة القطب الشمالي من حالات الطوارئ.

وبينما كان الوزير الروسي يحاول إنقاذ حياة مصور سقط في المياه، لكنه اصطدم بجسم مجهول أدى لوفاته على الفور.

ولم ينجٌ المصور أيضا من الموت، حيث توفي أيضا في حادثة السقوط.

ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين أبلِغ بالحادث المأساوي.