أطلقت الإمارات، الإثنين، قمرها الصناعي "خليفة سات" على متن صاروخ (H-IIA) ، من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.

واحتفت وسائل الإعلام الإماراتية بهذا الحدث الذي وصفته بـ"التاريخي"، مشيرة إلى أنه "أول قمر صناعي تم تصميمه بالكامل بأيد إماراتية، و تصنيعه في مركز محمد بن راشد للفضاء في إمارة دبي".

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنه "يوم تاريخي جديد لدولة الإمارات.. إطلاق (خليفة سات أول قمر صناعي عربي مصنوع بأيد إماراتية ١٠٠٪"، مضيفا: "محطة وطنية أثبت فيها أبناء الإمارات قدرتهم.. ونضجهم.. وعلمهم.. وهمتهم التي يسابقون بها العالم... رأسنا اليوم في السماء".