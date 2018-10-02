وافق مجلس النواب المصري خلال أولى جلساته العامة لدور الانعقاد الرابع، اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبد العال على خطاب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بترشيح نواب لثلاث وزراء.