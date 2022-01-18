مجلس الأعيان الأردني يقر مشروع تعديل الدستور بصيغته النهائية
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مجلس الأعيان الأردني يقر مشروع تعديل الدستور بصيغته النهائية

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العرب اليوم - مجلس الأعيان الأردني يقر مشروع تعديل الدستور بصيغته النهائية

مجلس الأعيان الأردني يقر مشروع تعديل الدستور بصيغته النهائية
عمان ـ العرب اليوم

مجلس الأعيان الأردني يقر مشروع تعديل الدستور بصيغته النهائية

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مجلس الأعيان الأردني يقر مشروع تعديل الدستور بصيغته النهائية مجلس الأعيان الأردني يقر مشروع تعديل الدستور بصيغته النهائية



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