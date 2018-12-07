الإحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من القدس ورام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين من القدس ورام الله.

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية حزما شرق القدس، وداهمت عددا من المنازل، قبل أن تعتقل الشاب عمار عبد ربه الخطيب وهو الشقيق التوأم للأسير عامر عبدربه.

وفي قرية المغير شرق رام الله، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل القرية، قبل أن تعتقل الشابين محمد نضال أبو عليا وعامر عاطف حسين أبو عليا هو نجل الأسير عاطف أبو عليا.