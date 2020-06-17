وزارة الخارجية الصينية تصف الوضع على الحدود مع الهند بأنه مستقر وتحت السيطرة
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وزارة الخارجية الصينية تصف الوضع على الحدود مع الهند بأنه "مستقر وتحت السيطرة"

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العرب اليوم - وزارة الخارجية الصينية تصف الوضع على الحدود مع الهند بأنه "مستقر وتحت السيطرة"

وزارة الخارجية الصينية
بكين - العرب اليوم

وزارة الخارجية الصينية تصف الوضع على الحدود مع الهند بأنه "مستقر وتحت السيطرة"

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وزارة الخارجية الصينية تصف الوضع على الحدود مع الهند بأنه مستقر وتحت السيطرة وزارة الخارجية الصينية تصف الوضع على الحدود مع الهند بأنه مستقر وتحت السيطرة



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