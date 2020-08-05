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الملك عبدالله الثاني يأمر بإرسال مستشفى ميداني عسكري الى لبنان

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العرب اليوم - الملك عبدالله الثاني يأمر بإرسال مستشفى ميداني عسكري الى لبنان

الملك عبدالله الثاني
عمان - العرب اليوم

وجه الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى تجهيز مستشفى عسكري ميداني لإرساله إلى جمهورية لبنان. سيضم المستشفى الميداني جميع الاختصاصات والطواقم الطبية، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية ومساندة الأشقاء في لبنان.

 

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الملك عبدالله الثاني يأمر بإرسال مستشفى ميداني عسكري الى لبنان الملك عبدالله الثاني يأمر بإرسال مستشفى ميداني عسكري الى لبنان



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