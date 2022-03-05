تداول أنباء عن مقتل عضو في الوفد الأوكراني المفاوض مع روسيا خلال محاولة الأمن اعتقاله

قال نائب في البرلمان الأوكراني (رادا) إن جهاز الأمن العام قتل دنيس كرييف أحد أعضاء الوفد الأوكراني في المفاوضات مع روسيا أثناء اعتقاله، هذا ولم يصدر تأكيد رسمي بعد.

يتبع ..