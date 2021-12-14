حزب التيار الديمقراطي التونسي يقول إنه يرفض قرار الرئيس قيس سعيد ويلوح بالتصعيد

رفض حزب التيار الديمقراطي التونسي قرارات الرئيس قيس سعيد، ملوحًا بالتصعيد.وعبر الأمين العام للحزب غازي الشواشي”، الثلاثاء، عن رفض حزبه لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، معلنا أنهم اتخذوا كل التحركات النضالية المتصاعدة، بما في ذلك النزول إلى الشوارع والتظاهر.