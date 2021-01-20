الاحتلال الإسرائيلي يمدد إغلاق الحرم الإبراهيمي لمدة أسبوع

مدد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين المسلمين لمدة أسبوع.

وأوضح مدير الحرم الإبراهيمي حفظة أبو سنينة، أن قوات الأمن الإسرائيلية كانت قد أغلقت الحرم أمام المصلين المسلمين منذ 13 يوما، باستثناء موظفي الحرم، وقد مددته اليوم لأسبوع آخر.

وكشف أبو سنينة أن "السلطات الإسرائيلية تتذرع بحجج واهية لإغلاقه وقتما تريد، وحسب ما يخدم مصالحها".