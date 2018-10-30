ميركل تؤكد أن ألمانيا حريصة على وضع إطار للشراكة مع أفريقيا

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن سعادتها بوجود القادة الأفارقة اليوم الثلاثاء فى برلين، مؤكدة حرص ألمانيا على وضع إطار للشراكة والتعاون بين ألمانيا وأفريقيا.

وقالت ميركل فى كلمتها بمؤتمر منتدى الاستثمار، إنه ينبغى تحسين إطار الاستثمار فى الدول الأفريقية، مشيرة إلى أنه من أجل تعزيز هذه العلاقات بين أوروبا وأفريقيا فيجب أن ندعم مبادرة التقارب مع الدول الأفريقية لكى نستفيد جميعا منها.