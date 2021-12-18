انفجار ناتج عن غاز في جنوب باكستان يقتل 10 أشخاص

أكد مسؤولون باكستانيون أن 12 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 12 آخرون على الأقل جراء انفجار في مدينة كراتشي جنوب البلاد، وفقا لوسائل إعلام محلية.وأفادت معلومات أولية بأن الحادث ناجم عن انفجار أنبوب غاز.