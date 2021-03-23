رئيس الوزراء الإثيوبي أمام البرلمان يعلن الملء الثاني لسد النهضة في موعده عند موسم الأمطار في يوليو
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رئيس الوزراء الإثيوبي أمام البرلمان يعلن الملء الثاني لسد النهضة في موعده عند موسم الأمطار في يوليو

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العرب اليوم - رئيس الوزراء الإثيوبي أمام البرلمان يعلن الملء الثاني لسد النهضة في موعده عند موسم الأمطار في يوليو

رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
أديس أبابا - العرب اليوم

رئيس الوزراء الإثيوبي أمام البرلمان يعلن الملء الثاني لسد النهضة في موعده عند موسم الأمطار في يوليو

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رئيس الوزراء الإثيوبي أمام البرلمان يعلن الملء الثاني لسد النهضة في موعده عند موسم الأمطار في يوليو رئيس الوزراء الإثيوبي أمام البرلمان يعلن الملء الثاني لسد النهضة في موعده عند موسم الأمطار في يوليو



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سواء في صورهن مع أمهاتهنّ أو مع أولادهنّ، برزت أناقة إطلالات النجمات في عيد الأم فإمتلأت صفحات مواقع التواصل الأجتماعي وخصوصاً إنستقرام بكلمات المعايدة الجميلة مع صور إطلالات النجمات في عيد الأم.نبدأ إطلالات النجمات في عيد الام بنادين نسيب نجيم التي إحتفلت بمناسبة عيد الأم وعيد ميلاد إبنتها في الوقت نفسه بعد عام صعب مرّ عليها، نشرت صورتها برفقة ولديها وهي متألقة باللون الأسود بفستان تميّز بأكمامه الدانتيل وقصة الياقة الـV neck. وقالت تعليقاً على الصورة "بشكر الله انه عطاني ياكن تأعرف احلى شعور بالدني وصير ام الله يخليلي ياكم والله يعطيني الصحة تضلني حدكم واحميكم وشوفكم شباب وصبايا وافتخر فيكم". درة زروق خطفت الأنظار أيضاً بين إطلالات النجمات في عيد الأم بالبدلة الأنيقة باللون الأزرق الفاتح نسّقت تحتها القميص الأبيض. و...المزيد

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