أكدت شركة التأمين على السفينة "إيفر جيفن" أن هناك حاجة لإجراء قضائي من خلال محكمة مصرية لتعذر حل الأزمة، مشيرة إلى أن جلسة النظر في القضية ستعقد في مصر في 4 مايو.ولفتت الشركة إلى أنها قدمت التماسا في مصر بشأن احتجاز السلطات للسفينة.ولا تزال "إيفر غيفن" محتجزة لدى السلطات المصرية، فيما تطالب هيئة قناة السويس بدفع تعويضات مقدارها مليار دولار إليها.