البيت الأبيض يندد بتجربة كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات

أدانت الولايات المتحدة الخميس "بشدة" إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً عابراً للقارات، ودعت المجتمع الدولي إلى تحميل بيونج يانج مسؤولية خرق قرارات صادرة عن مجلس الأمن. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان، إن واشنطن "تدين بشدة كوريا المشالية لاختبارها صاروخاً بالستياً بعيد المدى"، معتبرة ذلك "خرقاً فاضحاً لقرارات عدة من مجلس الأمن الدولي، ويزيد من التوترات بلا داعٍ، ويهدد بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة".