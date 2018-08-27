قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظة رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة شبان فلسطينيين من قرية كوبر شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية في رام الله أن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان الأسير المحرر قسام نائل البرغوثي، ومؤمن كفاح البرغوثي، وورد عصام البرغوثي، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.