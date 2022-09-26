وفاة يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقاً عن عمر ناهز 96 عامًا

توفي صباح اليوم يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقا ، عن عمر ناهز 96 عامًا.وأعلنت الصفحة الرسمية للقرضاوي علي موقع تويتر وفاته منذ قليل. وأوضحت الصفحة الرسمية ، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الجنازة .وتوفي القرضاوي عن عمر ناهز 96 عاما، وكان من مواليد 9 سبتمبر 1926، وألتحق بتعليمه وتخرج من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر وحصل منها على الدكتوراة عام 1973