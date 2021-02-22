الاتحاد العام التونسي للشغل يصرح نتهم الأطراف التي ترفض الدولة المدنية ورؤيتنا الاجتماعية والاقتصادية بالوقوف وراء التهديد بالقتل الذي تلقاه الأمين العام للاتحاد