وزارة الصحة تُعلن 25 إصابة بين الفلسطينيين وصلت إلى المستشفيات خلال مواجهات في نابلس بالضفة الغربية

وزارة الصحة الفلسطينية: الإصابات التي وصلت إلى المشافي جراء عدوان الاحتلال على نابلس:

- مستشفى رفيديا الحكومي: 20 إصابة بالرصاص الحي، بينها 4 إصابات خطيرة.

- مستشفى نابلس التخصصي: إصابة حرجة بالرصاص الحي في البطن والظهر.

- مستشفى النجاح: 4 إصابات بالرصاص الحي.