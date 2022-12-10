القوات الروسية تقصف أوكرانيا 5 صواريخ و20 غارة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم السبت، أن القوات الروسية شنت خلال الـ24 ساعة الماضية خمس ضربات صاروخية ونحو 20 غارة جوية وفتحت النار من خلال إطلاق الصواريخ المتعددة لأكثر من 60 مرة على العديد من الأقاليم والمناطق الأوكرانية.