تجميد عضوية نائب لمدة سنتين بعد تسببه بمشاجرة تحت قبة البرلمان الأردني

قرر مجلس النواب الأردني، في جلسة سرية، الاثنين، تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين. المجلس، وافق بذلك على قرار لجنته القانونية المتعلق بالأحداث التي حصلت في جلسته المنعقدة بـ28 كانون الأول/ ديسمبر 2021. النائبان أندريه حواري وشادي فريج، كانا قد قدما شكوى رسمية لرئاسة مجلس النواب ضد النائب حسن الرياطي، بعد مشادات كلامية واشتباك بالأيدي داخل مجلس النواب. وكانت اللجنة القانونية النيابية، قد شكلت لجنة فرعية للسلوك، للبحث بشكاوى النواب على خلفية المشاجرة، والتي بدورها رفعت توصيتها للقانونية.