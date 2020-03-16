الكرملين يؤكد لا داعي لإعلان حالة الطوارئ في روسيا بسبب كورونا أكدت الرئاسة الروسية اليوم الاثنين عدم وجود داع حاليا لإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد "COVID-19".