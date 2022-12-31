وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكت السادس عشر‎‎

أعلن الفاتيكان، اليوم السبت، وفاة البابا السابق، الفخري، بنديكتوس السادس عشر، عن عمر ناهز 95 عامًا، والذي كان أول بابا للكنيسة الكاثوليكية يتنحى عن منصبه منذ عقود. وقال مدير الإعلام لدى الكرسي الرسولي ماتيو بروني في بيان: "يؤسفني أن أعلن أن البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر قد توفي، اليوم، عند الساعة 9,34 في دير ماتر إكليسيا في الفاتيكان، وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات في أقرب وقت ممكن". بدوره، أعلن الفاتيكان أن جثمان البابا الراحل سيسجى في كاتدرائية القديس بطرس بدءًا من يوم الاثنين.