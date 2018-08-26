القوات الإسرائيلية تعتقل أربعة مقدسيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة مواطنين مقدسيين من بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: طارق فراس مصطفى، وآدم كايد محمود، ومحمود كايد أبو الحمص، ومحمود أبو سنينة، وحوّلتهم الى مراكز تحقيق وتوقيف في المدينة المقدسة.
GMT 11:17 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسمنظمة التعاون الإسلامي تدين مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 2000 بناء وحدة استيطانية جديدة
GMT 09:39 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسالجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية في جبهة الشريجة بمحافظة تعز
GMT 09:00 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسالطيران الإسرائيلي يواصل خرقه لسيادة الأجواء اللبنانية
GMT 08:55 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسالبحرية الإسرائيلية تعتقل صيادين اثنين شمال بحر قطاع غزة
GMT 06:55 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسمملكة البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية بمدينة العريش في مصر
ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
أرسل تعليقك