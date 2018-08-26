القوات الإسرائيلية تعتقل أربعة مقدسيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة مواطنين مقدسيين من بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: طارق فراس مصطفى، وآدم كايد محمود، ومحمود كايد أبو الحمص، ومحمود أبو سنينة، وحوّلتهم الى مراكز تحقيق وتوقيف في المدينة المقدسة.