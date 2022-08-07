الجيش الإسرائيلي يُعلن شن غارات على مواقع إطلاق صواريخ في غزة وغانتس يُصادق على استدعاء قوات الاحتياط

أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأنه شن غارات على مواقع إطلاق صواريخ في جميع أنحاء قطاع غزة. من جهة أخرى صادق وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم، على استدعاء قوات الاحتياط وفق الأمر رقم 8، وسيكون صالحا لمدة أسبوع.