الإمارات تسجّل 479 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت الإمارات العربية المتحدة 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جنسيات مختلفة، ليرتفع عدد المصابين إلى 40,986 حالة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها سجلت حالتي وفاة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس ليصل عدد الوفيات إلى 286 حالة، مشيرة إلى شفاء 1,217 حالة.