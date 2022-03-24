اغتيال مسؤول سوري برصاص مسلحين

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن مسلحين مجهولين أقدموا على إطلاق النار على رئيس مجلس مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، ما أدى إلى وفاته.وأوضحت الوكالة، أن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار بشكل مباشر على رئيس مجلس مدينة الصنمين المهندس محمود المحمد العتمة، صباح اليوم، برفقة أحد معارفه في المنطقة بالقرب من مبنى البلدية ما أدى إلى استشهاده على الفور وإصابة الآخر إصابات خطيرة".

من جهته، أشار خلدون الكراد معاون مدير صحة درعا، إلى أن جثمان رئيس مجلس مدينة الصنمين وصل إلى مشفى الصنمين العسكري وقد فارق الحياة جراء إصابته بطلق ناري في الصدر والرأس.