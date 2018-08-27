قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل مقدسيًا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا مقدسيا ، وأبعدت طفلة فلسطينية عن المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر في القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية الناشط المقدسي رئيس لجنة حي بطن الهوى زهير خضر عبد الفتاح الرجبي، من منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وفي السياق ذاته، قررت سلطات الاحتلال، ليلة أمس، الافراج عن الطفلة المقدسية شفاء أبو غالية بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين، وذلك عقب التحقيق معها بمركز التوقيف المعروف باسم "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة.