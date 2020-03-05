وزارة الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 3513 شخصا ووفاة 107 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات جراء انتشار فيروس "كورونا" إلى 107 حالة وفاة وارتفاع عدد المصابين إلى 3513 مصابا.

وقالت الوزارة إنها سجلت 591 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وفي إطار التصدي لانتشار الفيروس قررت السلطات الإيرانية إغلاق المدارس والجامعات حتى نهاية السنة الفارسية في 20 مارس.

وأوضحت الوزارة إن سرعة انتشار فيروس "كورونا" عالية ، داعية المواطنين إلى أخذ الأمر على محمل الجد والبقاء في منازلهم.

كما قالت الوزارة إن السلطات ستتعامل بجد مع كل من يتكتم على إصابته بفيروس "كورونا".