الكويت تسجل 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 609 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 4 حالات وفاة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 34432 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 279 حالة وفاة .