قطاع النقل في لبنان يعلن الإضراب غداً احتجاجاً على تدني الأجور
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قطاع النقل في لبنان يعلن الإضراب غداً احتجاجاً على تدني الأجور

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العرب اليوم - قطاع النقل في لبنان يعلن الإضراب غداً احتجاجاً على تدني الأجور

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بيروت ـ العرب اليوم

 أعلنت نقابات قطاع النقل في لبنان، الإضراب غداً احتجاجاً على تدني الأجور وغلاء المحروقات.

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قطاع النقل في لبنان يعلن الإضراب غداً احتجاجاً على تدني الأجور قطاع النقل في لبنان يعلن الإضراب غداً احتجاجاً على تدني الأجور



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