الحرس الثوري الإيراني يعلن ان دولتان خليجيتان تقفان وراء تسليح وتمويل وتدريب منفذي هجوم الأهواز
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الحرس الثوري الإيراني يعلن ان دولتان خليجيتان تقفان وراء تسليح وتمويل وتدريب منفذي هجوم الأهواز

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العرب اليوم - الحرس الثوري الإيراني يعلن ان دولتان خليجيتان تقفان وراء تسليح وتمويل وتدريب منفذي هجوم الأهواز

الحرس الثوري الإيراني
طهران - العرب اليوم

 الحرس الثوري الإيراني يعلن ان دولتان خليجيتان تقفان وراء تسليح وتمويل وتدريب منفذي هجوم الأهواز

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الحرس الثوري الإيراني يعلن ان دولتان خليجيتان تقفان وراء تسليح وتمويل وتدريب منفذي هجوم الأهواز الحرس الثوري الإيراني يعلن ان دولتان خليجيتان تقفان وراء تسليح وتمويل وتدريب منفذي هجوم الأهواز



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الحرس الثوري الإيراني يعلن ان دولتان خليجيتان تقفان وراء تسليح وتمويل وتدريب منفذي هجوم الأهواز الحرس الثوري الإيراني يعلن ان دولتان خليجيتان تقفان وراء تسليح وتمويل وتدريب منفذي هجوم الأهواز



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