تعليق الدراسة ورفع الغياب وإلغاء امتحانات الشفوي بجامعة الإسكندرية

تواجه مصر حالة طارئة بسبب دخولها في الموجة الثانية من فيروس كورونا، مما أدى لارتفاع عدد الإصابات بالفيروس على مستوى الجمهورية، وهناك عدد من المحافظات كما نقول بالمثل الشعبي “زايد الطينة بلة” بها وذلك لأنها تواجه فيروس كورونا بالإضافة لتعرضها لموجة طقس سيء، فجهود هذه المحافظات تعمل على الجانبين.

ومن أبرز هذه المحافظات، هي عروس المتوسط، محافظة الإسكندرية، المحافظة الأكثر في التعرض لنوات وموجات الطقس السيء، لذلك تعاملت جامعة الإسكندرية مع هذه الظروف وحالة الطوارئ التي تمر بها المحافظة، بإصدارها عدة قرارات مهمة، وذلك حرصًا على صحة الطلاب بالجامعة، ولتطبيق الإجراءات الاحترازية لتجنب تفشي فيروس كورونا.

وجاءت قرارات الجامعة كالأتي:

– سيتم تعليق الدراسة بالجامعة للمتبقي من الفصل الدراسي الأول، ومتابعة شرح الباقي من المحاضرات عن بعد “أون لاين”

– رفع الغياب فيما تبقى من الفصل الدراسي الحالي، واحتسابه للأيام الماضية، ويتم احتساب الغياب للمحاضرات “الأون لاين” بحسب ما تعلنه كل كلية.

– إلغاء امتحانات الشفوي، وإضافة درجاتها للامتحان التحريري، وذلك مثل العام الماضي.

– امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ يوم 9 يناير المقبل، وفق المعايير الاحترازية المقررة.

– تنتهي الامتحانات يوم 4 فبراير.

– تقبل الأعذار المرضية أثناء الاختبارات بسبب فيروس كورونا (الاشتباه ـ التأكيد) وما يتبعها من عزل منزلي أو بمستشفيات العزل، ويعطى الطالب فرصة أخرى لإجراء الاختبار.