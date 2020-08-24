الإمارات توجه صفعة قوية لـ تركيا

في خضم الانتهاكات التركية المتكررة في المنطقة، وسياسات الرئيس رجب طيب اردوغان الصدامية، تزداد قائمة أعداء تركيا يوما بعد يوم. ففي ظل العلاقات التركية اليونانية المتوترة بشكل حاد، مؤخرا، قررت أبوظبي أن تنضم إلى مصر واليونان وإسرائيل وقبرص اليونانية لمواجهة أنقرة واستفزازتها في مياه البحر المتوسط أفادت وسائل الإعلام اليونانية، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة سترسل أربع طائرات مقاتلة من طراز إف -16 لإجراء تدريبات مشتركة مع القوات اليونانية في جزيرة كريت في شرق البحر المتوسط، وسط تصاعد حدة التوترات مع تركيا وبذلك تصبح الإمارات أحدث دولة تظهر دعمها لليونان، وسط نزاع بحري متواصل مع تركيا

ووفقا لـ "ذا مونيتور"، ستشارك الطائرة في تدريبات مع الجيش اليوناني في شرق البحر المتوسط وسط تزايد التوترات مع تركيا، التي نشرت سفنا بحرية لمرافقة سفينة استكشاف الهيدروكربونات في المياه اليونانية تحدث رئيس الأركان العامة اليوناني، قسطنطينوس فلوروس، مع نظيره الإماراتي، الفريق حمد محمد ثاني الرميثي، يوم الخميس الماضي بشأنا لتطورات في المنطقة، حسبما ذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية كما تحدث أيضا وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم وزارة الدفاع الإماراتية.