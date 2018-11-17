السيسي يفتتح المؤتمر العالمي الرابع عشر للتنوع البيولوجي في شرم الشيخ

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قليل فعاليات المؤتمر العالمي الرابع عشر للتنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ..

وقد توافد المشاركون على قاعة المؤتمرات وممثلون من 196 دولة للمشاركة في افتتاح فعاليات هذا الحدث العالمي.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر تعتبر أول دولة عربية وأفريقية تستضيف هذا الحدث الذي يعد أكبر المؤتمرات الدولية للأمم المتحدة في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئي، ومنبرا هاما لتعزيز التعاون والمشاركة الإنسانية بين شعوب العالم لزيادة ونشر الوعي بأهمية التنوع البيولوجي.

واضاف ان انعقاد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ، الذي سترأسه مصر حتى عام ٢٠٢٠، يمنح مزيدا من الفاعلية لدور مصر ورؤيتها في صنع القرارات والسياسات ذات الصلة، الأمر الذي يرسخ الدور الريادي لمصر ومكانتها في هذا المجال الهام.