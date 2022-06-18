الجيش الإيراني يُعلن سقوط طائرة حربية من طراز F-14 في منطقة أصفهان

أعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، عن سقوط طائرة حربية من طراز F-14 تابعة له، في منطقة أصفهان وأعلن مسؤول العلاقات العامة للجيش الإيراني في أصفهان، رسول معتمدي، عن سقوط طائرة حربية من طراز F- 14 صباح اليوم في أصفهان "بسبب عطل تقني" وتمت الإشارة إلى أن الطيار ومساعده هبطا بمظلة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.