إيران تكشف عن منظومة دفاعية بحرية جديدة

كشف قائد البحرية الإيرانية الأدميرال حسين خانزادي، عن منظومة دفاعية جديددة انضمت إلى منظومات الدفاع البحري الإيراني المركبة على سلاح المدمرات.

وبحسب وكالة أنبااء فارس الإيرانية، أوضح الأدميرال حسين خانزادي، أنه تم تركيب منظومة "كمند" الدفاعية على مدمرة "سهند" الجديدة المصنعة محليا، والتي انضمت إلى سلاح البحر مؤخرا.

وقال خانزادي، إن هذه المنظومة قادرة على إطلاق 4 إلى 7 آلاف قذيفة في الدقيقة الواحدة بشكل أوتوماتيكي وتستطيع إصابة الأهداف على ارتفاع أو مسافة 4 كيلومترات.

وأضاف، أن هذه المنظومة تستطيع استهداف صواريخ كروز والطائرات والسفن المعادية.

وأشار خانزادي إلى انضمام مدمرة سهند إلى بحرية الجيش الإيراني مؤخرا، موضحا: أن هذه المدمرة ستوفد إلى المحيط الهندي لمدة أسبوع وتضطلع بمهمة تعزيز الأمن البحري، كما أنها ستشارك في مختلف المناورات والمهمات.

ولفت إلى أن الحضور في المحيط الأطلسي لايكتسب الأهمية للبلاد على الصعيد الأمني إلا أنه بالإمكان أن يكون أحد المهمات مستقبلا كما أن مدمرة سهند لها القابلية على اجتياز المحيطات ولأول مرة تحوز الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مثل هذه المدمرة.

ونوه إلى أن مدمرة سهند زودت بمعدات متطورة وفريدة من نوعها وقد أنتجت في مدن إيرانية عديدة، وتمت حيازة هذه التكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع القطاعات الجامعية والصناعية في البلاد.