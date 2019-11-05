الحوثيون يسقطون طائرة استطلاع للتحالف في صعدة
آخر تحديث GMT11:59:29
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الحوثيون يسقطون طائرة استطلاع للتحالف في صعدة الجيش اللبناني ينفذ عملية واسعة لإعادة فتح الطرقات في جميع محافظات البلاد بدء الاجتماع الأول للجنة التعديلات الدستورية في البرلمان العراقي الرئاسة التركية تؤكد اعتقال أخت زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي بعملية أمنية انقطاع الإنترنت في بغداد ومدن عراقية اخرى بعد رفع للعلم العراقي بعد إنزال العلم الإيراني ومقتل متظاهر وجرح عشرات اخرين اثناء المواجهات بين المتظاهرين والقوى الامنية قتيل وسبعة جرحى عراقيين اثناء مواجهات بين المتظاهري المطالبين بإسقاط حكومة عبد المهدي ومحاربة الفساد والمطالبة بفرص عمل للخريجين وغيرهم مرصد نتبلوكس لمراقبة خدمات الإنترنت يتحدث عن قطع الإنترنت في بغداد وعدد من المدن العراقية مسؤولون أتراك يؤكدون نقل شقيقة البغدادي الى مركز احتجاز تركي ونأمل في الحصول منها على معلومات تتعلق بنشاطات التنظيم تركيا تقول إنها تمكنت من اعتقال شقيقة زعيم تنظيم داعش القتيل أبوبكر البغدادي شمالي سورية وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم
أخر الأخبار
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

الحوثيون يسقطون طائرة استطلاع للتحالف في صعدة

العرب اليوم -

العرب اليوم - الحوثيون يسقطون طائرة استطلاع للتحالف في صعدة

ميليشيات الحوثي
صنعاء - العرب اليوم

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون"، اليوم الثلاثاء، أنها أسقطت طائرة استطلاع للتحالف العربي في محافظة صعدة بشمالي اليمن، وأوضح المتحدث العسكري للجماعة، يحي سريع، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات التابعة لهم تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع في منطقة الصوح (تتبع محافظة صعدة)، قبالة منطقة نجران السعودية، بسلاح مناسب، دون توضيح طبيعة السلاح.

ولفت إلى أنه "تم إسقاط الطائرة أثناء قيامها بأعمال تجسسية وعدائية داخل الأراضي اليمنية"، ولم يتطرق إلى تفاصيل إضافية، فيما لم يصدر تعليق من قبل التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، حول هذا الأمر.

وفي وقت سابق من يوم الأحد الماضي، أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله"، في محافظة الضالع جنوب غربي اليمن.

وتنفذ جماعة الحوثي هجمات متكررة بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، داخل اليمن وعلى أراضي السعودية التي تقود منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الحوثيون يسقطون طائرة استطلاع للتحالف في صعدة الحوثيون يسقطون طائرة استطلاع للتحالف في صعدة



أخبار ذات صلة

GMT 09:30 2019 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

الجيش اللبناني ينفذ عملية واسعة لإعادة فتح الطرقات في جميع محافظات البلاد
العرب اليوم - الجيش اللبناني ينفذ عملية واسعة لإعادة فتح الطرقات في جميع محافظات البلاد

GMT 09:24 2019 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

بدء الاجتماع الأول للجنة التعديلات الدستورية في البرلمان العراقي
العرب اليوم - بدء الاجتماع الأول للجنة التعديلات الدستورية في البرلمان العراقي

GMT 09:03 2019 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

الرئاسة التركية تؤكد اعتقال أخت زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي بعملية أمنية
العرب اليوم - الرئاسة التركية تؤكد اعتقال أخت زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي بعملية أمنية

GMT 04:44 2019 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

انقطاع الإنترنت في بغداد ومدن عراقية اخرى بعد رفع للعلم العراقي بعد إنزال العلم الإيراني ومقتل متظاهر وجرح عشرات اخرين اثناء المواجهات بين المتظاهرين والقوى الامنية
العرب اليوم - انقطاع الإنترنت في بغداد ومدن عراقية اخرى بعد رفع للعلم العراقي بعد إنزال العلم الإيراني ومقتل متظاهر وجرح عشرات اخرين اثناء المواجهات بين المتظاهرين والقوى الامنية

GMT 04:15 2019 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

قتيل وسبعة جرحى عراقيين اثناء مواجهات بين المتظاهري المطالبين بإسقاط حكومة عبد المهدي ومحاربة الفساد والمطالبة بفرص عمل للخريجين وغيرهم
العرب اليوم - قتيل وسبعة جرحى عراقيين اثناء مواجهات بين المتظاهري المطالبين بإسقاط حكومة عبد المهدي ومحاربة الفساد والمطالبة بفرص عمل للخريجين وغيرهم

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت زيلويغر فستان ميدي بقصة الياقة الهندسية

منافسة بإطلالات مونوكروم في"هوليوود فيلم أواردس"

واشنطن - رولا عبسى

تألّقت النجمات على السجادة الحمراء في حفل جوائز أفلام هوليوود السنوي 23rd Annual Hollywood Film Awards، بإطلالات ساحرة طغت عليها الفساتين المونوكروم بالأبيض والأسود، فخطفت كل من نيكول كيدمان Nicole Kidman، رينيه زيلويغر Renee Zellweger، شارليز ثيرون Charlize Theron، وجنيفير غارنر Jennifer Garner وغيرهنّ. بالأسود، تألقت زيلويغر بفستان ميدي من مجموعة A.W.A.K.E تميّزت بقصة الياقة الهندسية باللون الأبيض والأكمام الطويلة، لتكمل اللوك برفقة شعر أنيقة وحذاء ستيليتو أسود.  أما شارليز ثيرون فبدت ساحرة بتصميم من مجموعة الكسندر ماكوين Alexander McQueen لخريف 2019، تألف من فستان تونيك tunic مرصّع بالكريستالات وسروال أسود. من جهتها، إختارت جنيفير غارنر فستان ماكسي أسود بقصة أكتاف bardot مع الشق الجانبي من تصميم ستيلا ماكارتني Stella McCartney. أما باللون الأبيض، فقد تألقت نيكول كيدمان بفستان من قم...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:38 2019 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

سان لوران يعتمد في عروض الموضة على وحي من أجواء السبعينيات بالجرأة
العرب اليوم - سان لوران يعتمد في عروض الموضة على وحي من أجواء السبعينيات بالجرأة

GMT 04:07 2019 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

معالم سياحية في جزيرة كريت ومنها الحديقة الوطنية
العرب اليوم - معالم سياحية في جزيرة كريت ومنها الحديقة الوطنية

GMT 04:54 2019 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

أحدث ديكورات غرف المعيشة المفتوحة على مائدة الطعام
العرب اليوم - أحدث ديكورات غرف المعيشة المفتوحة على مائدة الطعام

GMT 05:38 2019 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

عبد الله حمدوك يذهب إلى إقليم دارفور لأول مرة ويعد بإحلال السلام قريبًا
العرب اليوم - عبد الله حمدوك يذهب إلى إقليم دارفور لأول مرة ويعد بإحلال السلام قريبًا

GMT 01:52 2019 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

أسما شريف منير تعود بهذا الأمر ‏بعد هجومها على الشيخ الشعراوي
العرب اليوم - أسما شريف منير تعود بهذا الأمر ‏بعد هجومها على الشيخ الشعراوي

GMT 04:50 2019 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

"جورجيو أرماني" يُدافع عن الأرض بتصاميم رومانسية عملية
العرب اليوم - "جورجيو أرماني" يُدافع عن الأرض بتصاميم رومانسية عملية

GMT 02:46 2019 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أفضل وجهات السفر في كانون الأول 2019
العرب اليوم - تعرف على أفضل وجهات السفر في كانون الأول 2019

GMT 03:16 2019 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

خبراء ديكور يكشفون مجموعةً مواكبة من الألوان الجريئة لتزيين المنزل
العرب اليوم - خبراء ديكور يكشفون مجموعةً مواكبة من الألوان الجريئة لتزيين المنزل

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 19:44 2019 الأربعاء ,09 تشرين الأول / أكتوبر

"سوني" تُؤكِّد على استعدادها تقديم هاتف يعمل بأقوى مُعالج على الإطلاق
العرب اليوم - "سوني" تُؤكِّد على استعدادها تقديم هاتف يعمل بأقوى مُعالج على الإطلاق

GMT 16:44 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

المكاسب المالية تسيطر عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - المكاسب المالية تسيطر عليك خلال هذا الشهر

GMT 11:59 2016 الجمعة ,14 تشرين الأول / أكتوبر

"لنجعل من غسل اليدين عادة" شعار يرفعة اليوم العالمي لغسيل الأيدي
العرب اليوم - "لنجعل من غسل اليدين عادة" شعار يرفعة اليوم العالمي لغسيل الأيدي

GMT 22:41 2015 السبت ,31 تشرين الأول / أكتوبر

انطلاق المرحلة التاسعة من برنامج حماية الأجور الأحد
العرب اليوم - انطلاق المرحلة التاسعة من برنامج حماية الأجور الأحد

GMT 16:36 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

النشاط والثقة يسيطران عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - النشاط والثقة يسيطران عليك خلال هذا الشهر

GMT 15:58 2018 الثلاثاء ,25 أيلول / سبتمبر

إطلالات بسيطة للفنانة نور في مهرجان الجونة السينمائي
العرب اليوم - إطلالات بسيطة للفنانة نور في مهرجان الجونة السينمائي

GMT 06:32 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسان

فاغن غولف" الأكثر فائدة من سيارات الدفع الرباعي"
العرب اليوم - فاغن غولف" الأكثر فائدة من سيارات الدفع الرباعي"

GMT 05:49 2017 الخميس ,07 كانون الأول / ديسمبر

"سيات ليون كوبرا" تنضم إلى قائمة أفضل 5 سيارات
العرب اليوم - "سيات ليون كوبرا" تنضم إلى قائمة أفضل 5 سيارات

GMT 21:17 2016 الأربعاء ,29 حزيران / يونيو

الأمير محمد بن سلمان يتفقد القوات العسكرية في الحد الجنوبي ويتناول وجبة الإفطار معهم
العرب اليوم - الأمير محمد بن سلمان يتفقد القوات العسكرية في الحد الجنوبي ويتناول وجبة الإفطار معهم

GMT 18:03 2014 السبت ,29 آذار/ مارس

قرية "الكروان" السياحيَّة المقصد المثالي للاستمتاع في بُورسعيد
العرب اليوم - قرية "الكروان" السياحيَّة المقصد المثالي للاستمتاع في بُورسعيد

GMT 02:36 2016 الخميس ,29 أيلول / سبتمبر

غرف فندق "جيرفاسوتي" في جبال الألب تتميز بجمال وتصميم رائع يجذب الزوار
العرب اليوم - غرف فندق "جيرفاسوتي" في جبال الألب تتميز بجمال وتصميم رائع يجذب الزوار

GMT 21:36 2018 الجمعة ,28 أيلول / سبتمبر

10صور ترصد فضائح الدورة الثانية من مهرجان الجونة 2018
العرب اليوم - 10صور ترصد فضائح الدورة الثانية من مهرجان الجونة 2018

GMT 07:18 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسان

تعرّف على مميزات سيارة "ام جي ZS" الرياضية الجديدة
العرب اليوم - تعرّف على مميزات سيارة "ام جي ZS" الرياضية الجديدة

GMT 02:46 2017 الأحد ,02 إبريل / نيسان

استفحال ظاهرة تزوير الشهادات العلمية باعتماد طريقة "الفوتوشوب"
العرب اليوم - استفحال ظاهرة تزوير الشهادات العلمية باعتماد طريقة "الفوتوشوب"

GMT 22:38 2016 الأحد ,10 تموز / يوليو

"منتخب البرتغال" يحقق لقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الأولى على حساب "الديوك الفرنسية"
العرب اليوم - "منتخب البرتغال" يحقق لقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الأولى على حساب "الديوك الفرنسية"

GMT 21:51 2014 الأربعاء ,09 تموز / يوليو

أفضل أشكال "البانيوهات" في العام 2014
العرب اليوم - أفضل أشكال "البانيوهات" في العام 2014

GMT 05:51 2016 الأحد ,30 تشرين الأول / أكتوبر

اغتيال الناشط محمد بوقعيقيص بتفجير سيارة ملغومة في بنغازي ومقتل وزير سابق في الزاوية
العرب اليوم - اغتيال الناشط محمد بوقعيقيص بتفجير سيارة ملغومة في بنغازي ومقتل وزير سابق في الزاوية

GMT 01:47 2016 الثلاثاء ,19 تموز / يوليو

الأطفال في عمر 9 أشهر يفضلون الألعاب ذات نوع تقليدي
العرب اليوم - الأطفال في عمر 9 أشهر يفضلون الألعاب ذات نوع تقليدي
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab