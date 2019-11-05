الحوثيون يسقطون طائرة استطلاع للتحالف في صعدة

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون"، اليوم الثلاثاء، أنها أسقطت طائرة استطلاع للتحالف العربي في محافظة صعدة بشمالي اليمن، وأوضح المتحدث العسكري للجماعة، يحي سريع، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات التابعة لهم تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع في منطقة الصوح (تتبع محافظة صعدة)، قبالة منطقة نجران السعودية، بسلاح مناسب، دون توضيح طبيعة السلاح.

ولفت إلى أنه "تم إسقاط الطائرة أثناء قيامها بأعمال تجسسية وعدائية داخل الأراضي اليمنية"، ولم يتطرق إلى تفاصيل إضافية، فيما لم يصدر تعليق من قبل التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، حول هذا الأمر.

وفي وقت سابق من يوم الأحد الماضي، أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله"، في محافظة الضالع جنوب غربي اليمن.

وتنفذ جماعة الحوثي هجمات متكررة بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، داخل اليمن وعلى أراضي السعودية التي تقود منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.