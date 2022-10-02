تجدد القصف الإيراني على قرى في محافظة أربيل العراقية

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بتجدد القصف الإيراني على قرى في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق وذكر مراسلنا، أن طائرة مسيرة هاجمت قرية (شومان) في محافظة أربيل بشمال العراق. وأضاف، سمعت أصوات انفجارات، ولم يتبين بعد إذا ما كانت هناك خسائر بشرية أم لا وهذه المرة الثانية خلال أقل من شهر التي تقوم بها طائرات مسيرة إيرانية بقصف مناطق بشمال العراق بحجة وجود هناك قواعد لقوى إيرانية معارضة لطهران.