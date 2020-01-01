خامنئي يندد بشدة بالهجمات الأمريكية في العراق

دان المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي بشدة الغارات الأمريكية على مواقع الحشد الشعبي العراقي.

ووصف خامنئي الغارة بأنها انتقام أمريكي خبيث بعد انتصار الحشد على تنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب ما نقله التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم الأربعاء.



وقال: "انظروا ماذا يفعل الأمريكيون في سوريا والعراق، هم يقصفون مقرات الحشد الشعبي انتقاما لتنظيم داعش".



وشدد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على أن: "إيران ملتزمة بمصالحها ومصالح شعبها ومتمسكون بعظمة وتطور إيران وسنواجه و سنضرب كل من يهدد هذه المصالح من دون مجاملة".



وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، قام مشاركون في مراسم تشييع جثامين مقاتلي "الحشد الشعبي" الذين سقطوا نتيجة القصف الأمريكي، ‏الأحد الماضي، باقتحام "المنطقة الخضراء" في بغداد وتوجهوا إلى مبنى السفارة الأمريكية، رافعين الأعلام العراقية وأعلام "الحشد الشعبي".



وحمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران المسؤولية الكاملة عن اقتحام السفارة، قائلا إن الولايات المتحدة تتوقع "أن يستخدم العراق قواته لحماية السفارة".