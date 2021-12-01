قوة مسلحة تقتحم قناة ليبيا الوطنية في طرابلس

وجه مدير قناة ليبيا الوطنية، محمد بعيو، اليوم الأربعاء، بلاغا بـ النائب العام حول اقتحام مجموعة مسلحة اقتحام مقر القناة في طرابلس. وقال بعيو في بيان عبر صفحته بـ فسبوك، “بلاغ إلى النائب العام يجري الآن اقتحام قناة ليبيا الوطنية بالقوة المسلحة”. وتابع “هل تسمحون بذلك؟”. واتهم بعيو في وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية، علي شتيوي بإرسال قوة لاقتحام القناة. وحمل بعيو وزير العدل ووزير الداخلية المسؤولية عن الجريمة التي ستقع إذا لم يتوقف الإعتداء.