أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة الحاجة إلى بناء حوار مع روسيا حول قضايا الأمن الدولي الجماعي، وقال ماكرون في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "أتوقع أن تكون روسيا لاعبا بناء في بناء أمننا الجماعي".



وأضاف ماكرون: "الهدف الرئيسي، الذي كررتُه مرارا وتكرارا فيما يتعلق بنهجي تجاه روسيا، هو تحسين ظروف الأمن الجماعي والاستقرار في أوروبا"، ووفقا له، فإن هذه العملية "تتطلب الصبر والدقة، وسوف تستغرق عدة سنوات".