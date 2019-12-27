إغلاق مضيق البوسفور بعد حادث اصطدام سفينة بالشاطئ

اصطدمت سفينة بضائع بالشاطئ في مضيق البوسفور بتركيا، الجمعة، مما أدى إلى إغلاق الممر المائي المزدحم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية محلية.



وذكرت قناة "سي.إن.إن ترك" وشهود عيان أن السلطات التركية أغلقت مضيق البوسفور المزدحم، الذي يمر عبر أكبر مدينة تركية.

وقالت القناة إنه لم ترد أي أنباء حتى الآن عن وجود ضحايا، فيما ذكرت وكالة "تريبيكا" للشحن أن المضيق أغلق أمام حركة الملاحة.



وكشفت بيانات "رفينيتيف أيكون" للشحن، أن السفينة "سونجا إريدمالتي" ترفع علم ليبيريا، وكانت في الطريق إلى ميناء أمبارلي في مدينة إسطنبول، حسبما ذكرت "رويترز".