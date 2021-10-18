قصف جوي إثيوبي لمواقع في إقليم تيغراي

تعرضت مدينة مقلي عاصمة إقليم تيغراي الواقعة في شمال إثيوبيا اليوم الاثنين لضربات جوية بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.وقال تلفزيون تيغراي الذي تسيطر عليه الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، إن الغارات الجوية أصابت عدة مدنيين. كما أكد عامل إغاثة ودبلوماسي لرويترز على وجود ضربات جوية في مقلي.ولم ترد بيلين سيوم، المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على الفور على طلبات للتعليق