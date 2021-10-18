قصف جوي إثيوبي لمواقع في إقليم تيغراي
آخر تحديث GMT16:38:07
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

قصف جوي إثيوبي لمواقع في إقليم تيغراي

العرب اليوم -

العرب اليوم - قصف جوي إثيوبي لمواقع في إقليم تيغراي

تعرّض مقلي عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي لضربات جوية
أديس أبابا - العرب اليوم

تعرضت مدينة مقلي عاصمة إقليم تيغراي الواقعة في شمال إثيوبيا اليوم الاثنين لضربات جوية بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.وقال تلفزيون تيغراي الذي تسيطر عليه الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، إن الغارات الجوية أصابت عدة مدنيين. كما أكد عامل إغاثة ودبلوماسي لرويترز على وجود ضربات جوية في مقلي.ولم ترد بيلين سيوم، المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على الفور على طلبات للتعليق

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

قصف جوي إثيوبي لمواقع في إقليم تيغراي قصف جوي إثيوبي لمواقع في إقليم تيغراي



أخبار ذات صلة

GMT 11:46 2021 الإثنين ,18 تشرين الأول / أكتوبر

حكومة دبي تعلن السيطرة على حريق في منطقة جبل علي الصناعية
العرب اليوم - حكومة دبي تعلن السيطرة على حريق في منطقة جبل علي الصناعية

GMT 10:37 2021 الإثنين ,18 تشرين الأول / أكتوبر

حركة "حماس" تؤكد أن صفقة تبادل أسرى ستتم قريباً
العرب اليوم - حركة "حماس" تؤكد أن صفقة تبادل أسرى ستتم قريباً

GMT 06:37 2021 الإثنين ,18 تشرين الأول / أكتوبر

إندلاع حريق في مصفاة ميناء الأحمدي الكويتي دون إصابات
العرب اليوم - إندلاع حريق في مصفاة ميناء الأحمدي الكويتي دون إصابات

GMT 09:14 2021 الجمعة ,15 تشرين الأول / أكتوبر

قتلى وجرحى في تفجير استهدف مسجدا في ولاية قندهار الأفغانية
العرب اليوم - قتلى وجرحى في تفجير استهدف مسجدا في ولاية قندهار الأفغانية

GMT 08:35 2021 الجمعة ,15 تشرين الأول / أكتوبر

مسؤول في طالبان يُعلن تدمير مخبأ لمسلحي داعش في مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان
العرب اليوم - مسؤول في طالبان يُعلن تدمير مخبأ لمسلحي داعش في مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

منى زكي الأكثر أناقة بين النجمات في إطلالات اليوم الثالث في الجونة

القاهرة - العرب اليوم

تستمر فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة لهذا العام، وقد شهد اليوم الثالث حضوراً لافتاً للنجمات على السجادة الحمراء، عنونته إطلالات متفاوتة في أناقتها وجرأتها. منى زكي الأكثر أناقة استطاعت النجمة منى زكي أن تحصد النسبة الأكبر من التعليقات الإيجابية على إطلالتها التي تألفت من شورت وبوستيير وسترة على شكل كاب مزيّنة بالشراشيب من توقيع المصمّمة المصرية يسرا البركوكي. تميّز هذا الزيّ بلونه الميتاليكي الفضي الذي أضفى إشراقة لافتة على حضورها. درّة زروق بفستان وردي اختارت النجمة درّة رزوق لإطلالتها في اليوم الثالث من المهرجان فستاناً مصنوعاً من قماش الساتان باللون الزهري بدرجته الهادئة. يتميّز الفستان الماكسي بتصميمه الخلفي إذ يأتي الظهر من قماش شفاف ومطرّز بالكامل، وينسدل منه ذيل طويل من قماش الفستان ولونه. بشرى...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 13:24 2021 السبت ,16 تشرين الأول / أكتوبر

إختيارات سيئة لإطلالات بعض النجمات في مهرجان الجونة
العرب اليوم - إختيارات سيئة لإطلالات بعض النجمات في مهرجان الجونة

GMT 04:26 2021 السبت ,16 تشرين الأول / أكتوبر

"خور دبي" نسمات العليل تداعب قلوب الزوار في تجربة سياحية
العرب اليوم - "خور دبي" نسمات العليل تداعب قلوب الزوار في تجربة سياحية

GMT 15:09 2021 الأحد ,17 تشرين الأول / أكتوبر

أفكار متنوعة لتصميمات مختلفة لأبواب المنزل الأماميّة
العرب اليوم - أفكار متنوعة لتصميمات مختلفة لأبواب المنزل الأماميّة

GMT 00:09 2021 الإثنين ,18 تشرين الأول / أكتوبر

الولايات المتحدة الإميركية تتسلم الذراع المالية للنظام الفنزويلي
العرب اليوم - الولايات المتحدة الإميركية تتسلم الذراع المالية للنظام الفنزويلي

GMT 15:51 2021 الجمعة ,15 تشرين الأول / أكتوبر

الصحافية سبيدة جوليان تكشف فظائع سجون إيران
العرب اليوم - الصحافية سبيدة جوليان تكشف فظائع سجون إيران

GMT 14:49 2021 الإثنين ,11 تشرين الأول / أكتوبر

هيفاء وهبي بإطلالة كاجوال عصرية
العرب اليوم - هيفاء وهبي بإطلالة كاجوال عصرية

GMT 17:48 2021 الجمعة ,15 تشرين الأول / أكتوبر

قلعة بعلبك من مقصد للسياحة إلى مقصد للسرقة
العرب اليوم - قلعة بعلبك من مقصد للسياحة إلى مقصد للسرقة

GMT 07:10 2021 الثلاثاء ,12 تشرين الأول / أكتوبر

اللون البني يطغي على الديكور الداخلي لهذا الموسم
العرب اليوم - اللون البني يطغي على الديكور الداخلي لهذا الموسم

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 17:08 2021 الثلاثاء ,12 تشرين الأول / أكتوبر

قناة السويس ثاني أكبر الشركات اللوجيستية في الشرق الأوسط
العرب اليوم - قناة السويس ثاني أكبر الشركات اللوجيستية في الشرق الأوسط

GMT 15:24 2021 الثلاثاء ,12 تشرين الأول / أكتوبر

المعالم السیاحیة في ماليزيا تتميز بسحر الطبيعة والطقس المعتدل
العرب اليوم - المعالم السیاحیة في ماليزيا تتميز بسحر الطبيعة والطقس المعتدل

GMT 16:02 2021 الثلاثاء ,12 تشرين الأول / أكتوبر

نتائج قرعة الدوري المصري للموسم الجديد تُسفر عن مواجهات نارية وقمة مبكرة
العرب اليوم - نتائج قرعة الدوري المصري للموسم الجديد تُسفر عن مواجهات نارية وقمة مبكرة

GMT 15:16 2021 الثلاثاء ,12 تشرين الأول / أكتوبر

10 وجهات استثنائية للسفر في الشتاء بنصف الكرة الشمالي
العرب اليوم - 10 وجهات استثنائية للسفر في الشتاء بنصف الكرة الشمالي

GMT 12:09 2021 الثلاثاء ,12 تشرين الأول / أكتوبر

تفاصيل توضح عاصفة شمسية ضخمة تضرب الأرض وتهدد شبكات الطاقة
العرب اليوم - تفاصيل توضح عاصفة شمسية ضخمة تضرب الأرض وتهدد شبكات الطاقة

GMT 20:40 2021 الثلاثاء ,12 تشرين الأول / أكتوبر

كريستيانو رونالدو يستعد لزيارة المغرب قريباً لافتتاح فندقه الفخم في مراكش
العرب اليوم - كريستيانو رونالدو يستعد لزيارة المغرب قريباً لافتتاح فندقه الفخم في مراكش

GMT 20:09 2021 الثلاثاء ,12 تشرين الأول / أكتوبر

"الأخضر" السعودي يقهر "التنين" الصيني بثلاثية وينفرد بالصدارة تصفيات كأس العالم
العرب اليوم - "الأخضر" السعودي يقهر "التنين" الصيني بثلاثية وينفرد بالصدارة تصفيات كأس العالم

GMT 16:06 2021 الثلاثاء ,12 تشرين الأول / أكتوبر

"إنستجرام" يختبر خاصية لإخطار المستخدمين بانقطاع الخدم والمشكلات داخل التطبيق
العرب اليوم - "إنستجرام" يختبر خاصية لإخطار المستخدمين بانقطاع الخدم والمشكلات داخل التطبيق

GMT 20:33 2021 الثلاثاء ,12 تشرين الأول / أكتوبر

فينغر يكشف طريقة "ثورية" لاحتساب التسلل قد تغير شكل كرة القدم للأبد
العرب اليوم - فينغر يكشف طريقة "ثورية" لاحتساب التسلل قد تغير شكل كرة القدم للأبد

GMT 17:59 2021 الثلاثاء ,12 تشرين الأول / أكتوبر

طالب جامعي يُحقق 30 ألف دولار سنويًا بسبب سيارته
العرب اليوم - طالب جامعي يُحقق 30 ألف دولار سنويًا بسبب سيارته

GMT 20:27 2021 الأربعاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

مرسيدس تكشف عن سيارة "جي واجن" العسكرية بقوة وعزم أكبر
العرب اليوم - مرسيدس تكشف عن سيارة "جي واجن" العسكرية بقوة وعزم أكبر

GMT 14:43 2021 الأربعاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

هيونداي تستحوذ على نصف سوق السيارات الكهربائية العاملة بخلايا الوقود في الفترة ما بين يناير و أغسطس
العرب اليوم - هيونداي تستحوذ على نصف سوق السيارات الكهربائية العاملة بخلايا الوقود في الفترة ما بين يناير و أغسطس

GMT 22:16 2021 الأربعاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

"بوغاتي بولايد" تحصل على جائزة أجمل سيارة خارقة في 2021
العرب اليوم - "بوغاتي بولايد" تحصل على جائزة أجمل سيارة خارقة في 2021

GMT 17:25 2021 الأربعاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

الكشف عن "بي أم دبليو" الفئة الثانية "اكتيف تورير" 2022 بتصميم عصري وانسيابي
العرب اليوم - الكشف عن "بي أم دبليو" الفئة الثانية "اكتيف تورير" 2022 بتصميم عصري وانسيابي

GMT 20:15 2021 الثلاثاء ,12 تشرين الأول / أكتوبر

مايكروسوفت تعلن مفاجآت جديدة بخصوص ويندوز 11
العرب اليوم - مايكروسوفت تعلن مفاجآت جديدة بخصوص ويندوز 11

GMT 09:51 2021 الأربعاء ,13 تشرين الأول / أكتوبر

المالديف تستهدف جذب السياح عبر "إكسبو 2020 دبي"
العرب اليوم - المالديف تستهدف جذب السياح عبر "إكسبو 2020 دبي"

GMT 06:00 2021 الأربعاء ,13 تشرين الأول / أكتوبر

رئيس الفيفا يؤكد أن اتفاقيات إبراهيم قد تؤدي إلى مشاركة إسرائيل في استضافة كأس العالم لكرة القدم
العرب اليوم - رئيس الفيفا يؤكد أن اتفاقيات إبراهيم قد تؤدي إلى مشاركة إسرائيل في استضافة كأس العالم لكرة القدم

GMT 10:35 2021 الأربعاء ,13 تشرين الأول / أكتوبر

تعاون إماراتي ـ بريطاني لإنشاء منصّة استثمارية في أفريقيا
العرب اليوم - تعاون إماراتي ـ بريطاني لإنشاء منصّة استثمارية في أفريقيا
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab