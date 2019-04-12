الاتحاد الأوروبي يطالب الجيش السوداني بنقل السلطة «سريعًا» إلى المدنيين
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الاتحاد الأوروبي يطالب الجيش السوداني بنقل السلطة «سريعًا» إلى المدنيين

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العرب اليوم - الاتحاد الأوروبي يطالب الجيش السوداني بنقل السلطة «سريعًا» إلى المدنيين

وزيرة خارجية الاتّحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني
واشنطن - العرب اليوم


دعت وزيرة خارجية الاتّحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، مساء الخميس، الجيش السوداني الذي أطاح الرئيس عمر البشير إلى نقل السلطة «سريعاً» إلى المدنيين، منوّهةً برغبة الشعب السوداني في التغيير.

وقالت موغيريني في بيان «وحدها عملية سياسية موثوق بها وشاملة بإمكانها أن تلبّي تطلّعات الشعب السوداني وأن تؤدي إلى الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يحتاج إليها البلد».

وأضافت: «لا يمكن تحقيق ذلك إلاّ من خلال تسليم السلطة سريعاً لحكومة انتقالية مدنيّة. في هذه العملية، يجب على الجميع ممارسة الهدوء وأقصى درجات ضبط النفس».

وواصل آلاف المتظاهرين السودانيّين اعتصامهم أمام مقرّ القيادة العامّة للجيش في الخرطوم مساء الخميس، على الرّغم من بدء حظر التجوّل الليلي الذي فرضه الجيش إثر إطاحته البشير، بحسب ما أفاد شهود عيان.

وعلى وقع هتاف «سلام، عدالة، حرية»، استهلّ المتظاهرون اعتصامهم للّيلة السّادسة على التّوالي أمام مقرّ الجيش الذي كان دعاهم قبيل ساعات من ذلك إلى التزام حظر التجوّل الذي بدأ في العاشرة ليلاً، ويستمرّ لغاية الرّابعة فجراً.

وأعلن التلفزيون السّوداني الرّسمي أنّ وزير الدّفاع عوض بن عوف أدّى مساء الخميس القسَم «رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي» الذي شكّله الجيش إثر إطاحته البشير بعد أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبيّة ضدّ حكمه.

 

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الاتحاد الأوروبي يطالب الجيش السوداني بنقل السلطة «سريعًا» إلى المدنيين الاتحاد الأوروبي يطالب الجيش السوداني بنقل السلطة «سريعًا» إلى المدنيين



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الاتحاد الأوروبي يطالب الجيش السوداني بنقل السلطة «سريعًا» إلى المدنيين الاتحاد الأوروبي يطالب الجيش السوداني بنقل السلطة «سريعًا» إلى المدنيين



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