مقتل 7 أشخاص في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك يوم أمس

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن الفصائل المسلحة الأوكرانية قصفت خلال الـ24 ساعة الماضية، عدة مناطق في الجمهورية بمختلف صنوف الأسلحة وذكرت القيادة في بيانها اليوم، أن القصف الأوكراني أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 8 آخرين بجروح.