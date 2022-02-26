الرئيس الأوكراني يغادر كييف متوجها إلى مدينة لفوف

أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، نقلاً عن نواب البرلمان الأوكراني ، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غادر كييف وهو موجود حاليا في مدينة لفوف.