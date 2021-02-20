محكمة روسية ترفض استئناف نافالني على حكم سجنه وتخفض شهرا ونصف الشهر من عقوبة سجنه 3 سنوات

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن محكمة استئناف روسية تخفض حكم السجن بحق المعارض أليكسى نافالنى بواقع شهر ونصف من إجمالى الـ3 سنوات.

وكانت موسكو قد انتقدت قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الداعي إلى الإفراج عن الناشط المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، مشددة على أنه يتناقض مع القانون المحلى والدولى على حد سواء.