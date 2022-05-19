جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينياً في أنحاء الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن قواته اعتقلت الليلة الماضية 13 "مطلوبا" في أنحاء الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه خلال عملية الاعتقالات جرت اشتباكات في موقعين. وبحسب البيان الصادر عن الجيش الاسرائيلي فإنه "خلال عملية اعتقال مطلوبين في قرية بيت ريما شمالي غرب رام الله في الضفة الغربية، قام عشرات الفلسطينيين بإلقاء الحجارة والألعاب النارية تجاه عناصر الجيش والذين بدورهم ردوا عليهم باستخدام وسائل لفض المظاهرات".